Wuhan, sebuah metropolis surga kawanan burung migran di China

Beijing (ANTARA) - Di Cagar Alam Lahan Basah Danau Chenhu di kota Wuhan, lebih dari 20.000 burung migran terlihat singgah di lahan basah seluas 116 km persegi itu selama musim panas tahun ini.Jumlah burung di sekitar Danau Chenhu sempat menurun drastis akibat kerusakan ekosistem.Tren itu kemudian berbalik setelah pemerintah Kota Wuhan mengeluarkan serangkaian undang-undang dan kebijakan untuk melindungi lahan basah pada tahun 2000-an.Upaya puluhan tahun itu pun membuahkan hasil bagi cagar alam tersebut, dan membantu menarik kembali berbagai jenis burung migran.Vitalitas Cagar Alam Lahan Basah Danau Chenhu menjadi contoh dari keberhasilan upaya China dalam perlindungan ekologi.Pertemuan ke-14 Konferensi Para Pihak Penanda Tangan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (14th Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Ramsar Convention on Wetlands/COP14) sedang berlangsung di Wuhan dan Jenewa, Swiss.Sejak memiliki akses ke konvensi tersebut pada 1992, China dengan setia memenuhi tanggung jawabnya, dan menjadi pendukung kuat serta partisipan aktif dalam konservasi lahan basah global.Diproduksi oleh Xinhua Global Service

Pewarta: Xinhua

Editor: Mulyo Sunyoto

