Raja Malaysia lantik 10 wakil diplomatik, termasuk untuk Indonesia

Kuala Lumpur (ANTARA) - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah melantik 10 perwakilan diplomatik yang akan ditempatkan di negara-negara sahabat, termasuk Indonesia, di Istana Negara, Kuala Lumpur, Kamis.Mereka adalah Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz sebagai Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Amerika Serikat, Dato' Syed Md Hasrin Tengku Hussin Syed Hussin (Dubes untuk Indonesia), Dato 'Abdul Malik Melvin Castelino Anthony (Dubes untuk Filipina), ​​​​​​​dan Hendy Assan (Dubes untuk Takhta Suci Vatikan).Selain itu, ​​​​​​​Hafizah Abdullah dilantik sebagai Dubes Malaysia untuk Swedia, ​​​​​​​Gloria Corina Peter Tiwet (Dubes untuk Brazil), Suzilah Mohd Sidek (Dubes untuk Ceko) dan Ruzaimi Mohamad (Komisaris Tinggi untuk Kenya).Dua perwakilan lainnya yang ikut dilantik adalah Amarjit Singh Sarjit Singh (Dubes untuk Timor Leste) dan 'Alauddin Mohd Nor (Dubes untuk Kuwait).Dubes Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Md Hasrin memperoleh gelar master (magister) di bidang manajemen publik dari National University of Singapore dan menjadi pejabat publik pada 1994.Sebelum dilantik, dia telah menjabat sebagai Perwakilan Tetap Malaysia untuk PBB di New York, AS, sejak 2019.Dia pernah menjadi Duta Besar Malaysia untuk Uni Emirat Arab (2017-2019) dan Konsul Jenderal Malaysia di Dubai, Uni Emirat Arab (2008-2010).Dato’ Syed Md Hasrin pernah pula menjabat sebagai Sekretaris Divisi Asia Tenggara dan beberapa posisi lainnya di Kementerian Luar Negeri Malaysia.Pelantikan para perwakilan diplomatik tersebut disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Mohamad bin Alamin dan Wakil Sekjen Hubungan Bilateral Kemenlu Malaysia Dato' Norman bin Muhamad.

Pewarta: Virna P Setyorini

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023