SCO nilai AS langgar hukum internasional tembak jatuh pesawat nirawak

Beijing (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) Zhang Ming mengatakan Amerika Serikat melanggar semangat hukum internasional dan praktik internasional ketika menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak milik China.Zhang mengatakan hal itu guna menanggapi tentang adanya pesawat sipil tak berawak yang ditembak jatuh oleh Departemen Pertahanan (Dephan) AS dengan rudal.Dia mengatakan Pemerintah China telah menjelaskan bahwa itu adalah pesawat sipil tanpa awak, yang digunakan untuk tujuan penelitian meteorologi dan lainnya. Pesawat tersebut menyimpang jauh dari jalur yang direncanakan akibat faktor iklim atau situasi yang disebabkan oleh keadaan kahar.Dephan AS menyatakan bahwa pesawat tersebut tidak menimbulkan ancaman militer atau ancaman pribadi terhadap personel di darat. Namun, pihak AS bersikeras menggunakan kekuatan untuk menembak jatuh pesawat tersebut.Zhang menilai hal itu sebagai reaksi berlebihan yang melanggar semangat hukum internasional dan praktik internasional.Dia menegaskan SCO selalu menjaga agar semua negara harus mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, menahan diri dari penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekuatan, serta menyelesaikan sengketa internasional melalui cara damai melalui negosiasi dan konsultasi.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

