Amazon investasi Rp91,6 triliun di Malaysia untuk komputasi awan

London (ANTARA) - Amazon Web Services (AWS), yang merupakan divisi komputasi awan dari Amazon.com Inc, menyatakan berencana menanamkan modal sebesar 6 miliar dolar AS (sekitar Rp91,6 triliun) di Malaysia sampai 14 tahun ke depan.Tujuan investasi itu adalah untuk memperkuat infrastruktur layanan komputasi awan di negara Asia Tenggara tersebut.Langkah ini mengindikasikan rencana perusahaan itu dalam membangun Kawasan Infrastruktur AWS di kawasan Asia Tenggara.Pusat kegiatan (hub) infrastruktur ini dapat membuat para pelanggan di Asia Tenggara bisa menyimpan data dengan aman, kata AWS.Platform awan AWS menawarkan sekitar 200 layanan, termasuk penyimpanan, robotika, dan kecerdasan buatan (AI).Pada tahun lalu, AWS berinvestasi sebesar 5 miliar dolar AS (sekitar Rp76,3 triliun) di Thailand.Sumber: Reuters

Penerjemah: Jafar M Sidik

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

COPYRIGHT © ANTARA 2023