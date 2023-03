Kisah perang Ukraina dan warga Bulgaria disajikan di Bolgrad

Bolgrad (ANTARA) - Majalah LIK milik kantor berita Bulgaria (BTA) edisi Februari, yang didedikasikan untuk perang di Ukraina dengan fokus warga Bulgaria di negara tersebut, dipaparkan di Kota Bolgrad, Ukraina pada Senin (6/3)."Masyarakat di Bulgaria berdoa agar warga Bulgaria di Ukraina kembali hidup damai," kata Direktur Utama BTA Kiril Valchev dalam acara tersebut.LIK edisi Februari itu mengusung tema "The Voice of Bulgarians in Ukraine".Penulis Anya Terzivets, Svetlana Dragneva dan Maria Popova memperkenalkan tradisi, adat istiadat, gaya hidup, seni dan kehidupan sehari-hari orang Bulgaria Bessarabian di Ukraina kepada para pembaca majalah tersebut.Terbitan itu juga memuat cerita seputar komunitas Bulgaria di Ukraina dari dokumen BTA.Pada kesempatan itu, Dirut BTA berbicara tentang berdirinya Sekolah Tinggi Bolgrad beserta sejarahnya. Dia mengatakan bahwa cerita tersebut bisa menjadi contoh bagi warga Bulgaria di tanah air."Sekolah Tinggi Bolgrad diresmikan pada 1 Mei 1859 dan tahun ajaran pertama dimulai pada September. Ini menjadi satu contoh bahwa warga Bulgaria secara cekatan mampu memenuhi proyek-proyek pentingnya, ketika kami, warga Bulgaria di Bulgaria, kerap meragukannya," katanya.Dia juga menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Bolgrad telah mengajar beberapa orang Bulgaria yang luar biasa, seperti Alexander Malinov, politisi terkemuka Bulgaria yang beberapa kali menjadi perdana menteri (1908 – 1910; 1910 – 1911; 1918; 1918 and 1931).Ada juga​​​​​​​ Dimitar Grekov, politisi sekaligus PM (1899); Danail Nikolaev, jenderal infanteri Bulgaria ternama sekaligus Menteri Perang (1887); dan ahli bahasa, sejarawan dan juga ahli bibliografi Alexander Teodorov - Balan (1959-1959)."Itu membuktikan bahwa warga Bulgaria mampu bekerja untuk Bulgaria di mana saja mereka lahir dan di mana mereka mencari ilmu dan warga Bulgaria di tanah air harus menerima mereka dan bergantung pada diaspora Bulgaria," katanya.Dirut BTA mengatakan bahwa pihaknya memberikan akses gratis ke berita mereka, yang menjadi sumber informasi luar biasa dari Bulgaria untuk warga Bulgaria di luar negeri.Menurutnya, komunitas Bulgaria di luar negeri merupakan sumber asli bagi masyarakat untuk mendidik diri mereka sendiri di Bulgaria dan bekerja untuk Bulgaria, di mana saja mereka berasal.Sumber: BTA​​​​​​​

Penerjemah: Asri Mayang Sari

Editor: Anton Santoso

