Garuda Indonesia tetap berikan pelayanan di Idul Fitri 1444 H

Kuala Lumpur (ANTARA) - BUMN penerbangan nasional Garuda Indonesia tetap memberikan pelayanannya dari dan ke Kuala Lumpur, Malaysia, selama perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, kata Country Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Malaysia HM Fredrik Kasiepo di Kuala Lumpur, Minggu.Fredrik mengatakan sempat menyambut kedatangan Garuda Indonesia nomor penerbangan GA816 dari Jakarta dan melepas penerbangan Garuda Indonesia nomor penerbangan GA817 dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA), menuju Jakarta pada Sabtu (22/4).Hari itu agak berbeda dengan tahun lalu. Menurut dia, pengalaman tahun lalu hari Lebaran yang masih ada dalam masa transisi pandemi COVID-19, karena sebagian besar masyarakat yang bepergian masih menggunakan masker dan masih menerapkan jaga jarak fisik atau social distancing di Bandara KLIA.“Alhamdulillah tahun ini, sudah berbeda dengan tahun lalu, sudah tidak ada social distancing lagi di Bandara Udara KLIA. Namun untuk mencegah penyebaran COVID-19 para pelanggan atau penumpang ke dalam pesawat masih diwajibkan untuk menggunakan masker,” ujar dia.Pada momen Lebaran 2023 ini, ia mengatakan banyak umat Muslim maupun non-Muslim menggunakan kesempatan untuk berlibur bersama keluarga dan kerabat mengingat pemerintah menetapkan libur cukup lama dari 19 hingga 25 April.“Tetapi bagi kami yang berkecimpung di dalam pelayanan khususnya pelayanan transportasi udara tetap memberikan kontribusi penuh untuk melayani bagi masyarakat yang menggunakan Garuda Indonesia dengan semboyan ‘I’m with you, I’m in charge, because you matter’,” ujar dia.Demikian pula dengan kru yang bertugas menerbangkan pesawat untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya pelanggan Garuda yang bepergian dan mengirim barang menggunakan maskapai BUMN tersebut dari dan ke Kuala Lumpur dan Jakarta serta melanjutkan ke kota-kota lain baik kota di Malaysia, maupun di Indonesia."Untuk itu atas nama perusahaan kami juga menyampaikan apresiasi manajemen Garuda Indonesia atas dedikasi dan loyalitas pilot, copilot, purser, pramugari serta karyawan darat dan mitra kerja Garuda Indonesia yang bertugas pada hari Idul Fitri," katanya.Penyampaian apresiasi itu ditandai dengan penyerahan kue selamat bertugas pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H.Sementara itu, Capt. Harris Hadian, pilot yang bertugas menerbangkan pesawat GA816/817 mengatakan sudah menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya pelanggan Garuda Indonesia.“Kami ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1444H dan selamat berlibur,” ujar dia.

