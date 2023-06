Garuda Indonesia Kuala Lumpur tetap beri layanan saat Idul Adha 2023

Kuala Lumpur (ANTARA) - Garuda Indonesia Kuala Lumpur tetap memberikan pelayanan kepada penumpang pada hari libur perayaan Idul Adha 1444 Hijriah.Country Manager PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Malaysia HM Fredrik Kasiepo di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Sepang, Malaysia, Jumat, para kru Garuda Indonesia pada hari libur tersebut tetap memberikan pelayanan terbaiknya, dengan moto “I’m with you, I’m in charge, because you matter”.Fredrik mengatakan pada saat semua berkumpul bersama keluarga, mereka tetap memberikan pelayanan dalam menyediakan layanan angkutan udara baik kargo maupun penumpang dari dan ke Kuala Lumpur untuk selanjutnya melanjutkan penerbangannya ke kota-kota lain di Indonesia maupun di Malaysia."Atas nama Manajemen Garuda Indonesia mengucapkan terima kasih kepada jajaran kru penerbangan Garuda Indonesia yang bertugas dan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua jajaran atas dedikasi dan loyalitas pilot, co-pilot, purser, pramugari pramugara serta karyawan darat dan mitra kerja yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat," katanya.Ia mengatakan pengorbanan waktu yang seharusnya dinikmati bersama keluarga dan handai taulan adalah salah satu bentuk hikmah Hari Raya Kurban.Fredrik menyerahkan kue tart selamat bertugas saat penyambutan dan pemberangkatan penerbangan Garuda Indonesia pada Idul Adha kali ini kepada pilot yang memimpin penerbangan, yakni Captain Yanson Horas Parulian Hutabarat.Dari data di lapangan didapat jumlah isian penumpang (seat load factor) untuk rute Jakarta-Kuala Lumpur dengan nomor penerbangan GA820 sebesar 99 persen sedangkan untuk rute Kuala Lumpur-Jakarta dengan nomor penerbangan GA821 sebesar 96 persen.Sementara itu, Captain Yanson Horas Parulian Hutabarat menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam dengan acara penyambutan dan pemberangkatan tersebut."Atas nama kru GA820 dan GA821 yang bertugas, pihaknya mengucapkan terima kasih dan berupaya bersama bahu membahu dengan semua jajaran memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat pengguna jasa angkutan udara,” ujar dia.

