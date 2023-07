Industri kendaraan NEV China pecahkan rekor 20 juta unit baru

Guangzhou (ANTARA) - Kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) unit ke-20 juta China diluncurkan dari lini produksi di Guangzhou, Ibu Kota Provinsi Guangdong, pada Senin (3/7) sehingga mencapai tonggak yang luar biasa bagi sektor NEV di negara tersebut.Mobil itu diproduksi oleh GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd.Dengan rekor tersebut, sektor NEV China telah memasuki tahap baru pembangunan berskala besar, mengglobal, dan berkualitas tinggi, serta menjadi bagian penting dari sistem industri modern China, menurut Fu Bingfeng, wakil presiden eksekutif sekaligus sekretaris jenderal Asosiasi Produsen Mobil China (China Association of Automobile Manufacturers/CAAM).Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China dalam upacara perayaan rekor baru yang digelar di Guangzhou.GAC Aion merupakan anak perusahaan Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC Group) untuk NEV yang berbasis di Guangzhou.

