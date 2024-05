OPEC tak ubah prediksi soal permintaan minyak, prospek ekonomi global

Wina (ANTARA) - Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) pada Selasa (14/5) mengumumkan bahwa pihaknya tidak mengubah perkiraan sebelumnya mengenai permintaan minyak dan pertumbuhan ekonomi global untuk 2024 dan 2025.Dalam laporan bulanan pasar minyak untuk Mei, OPEC memproyeksikan pertumbuhan permintaan minyak global yang sehat adalah 2,2 juta barel per hari (bph) untuk 2024, diikuti oleh pertumbuhan "kuat" sebesar 1,8 juta bph pada tahun berikutnya.Proyeksi itu tetap sama dengan perkiraan yang disampaikan bulan lalu.Laporan itu menyoroti bahwa China diperkirakan akan mencatatkan peningkatan permintaan minyak yang signifikan, yang pertumbuhannya diproyeksikan sebesar 410.000 bph pada 2025.Peningkatan itu disebutkan didorong oleh "aktivitas ekonomi yang stabil dan aktivitas perjalanan yang sehat."OPEC juga tidak mengubah prediksi sebelumnya mengenai pertumbuhan ekonomi dunia, yakni sebesar 2,8 persen pada 2024 dan 2,9 persen pada 2025.

