Biden bertemu McCarthy, solusi masalah utang AS masih buntu

ANTARA - Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy bertemu di Gedung Putih, Washington DC, Senin (22/5), membicarakan tentang kenaikan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS. Presiden dari Partai Demokrat tersebut mengaku "optimistis" mereka bisa membuat beberapa kemajuan, sementara anggota Kongres dari Partai Republik itu menyatakan perbedaan tetap ada. (Reuters/Gracia Simanjuntak/Arif Prada/Hilary Pasulu)