Sepatu Stephen Curry terjual 30.101 dolar AS

San Francisco (ANTARA News) - Sepasang sepatu yang telah digunakan Stephen Curry untuk bertanding terjual 30.101 dolar AS (sekitar Rp407,1 juta) dalam lelang Jumat (29/12) yang hasilnya akan disumbangkan bagi korban kebakaran gudang di Oakland, California, dan keluarga mereka.Harga sepatu itu merupakan rekor bagi pemain yang saat ini bergabung di(NBA) dan uangnya akan diserahkan ke yayasan Oakland Fire Relief, yang membantu korban kebakaran Ghost Ship bulan ini, yang menewaskan 36 orang.Sepatu rancangan desainer itu terjual kepada seorang penawar anonim di eBay dan memuat tulisan "Oakland Strong" menurut warta kantor berita AFP.Sepatu itu dipakai Curry saat Golden State Warriors menang 103-90 atas New York Knicks pada 15 Desember.Curry memakai sepasang sepatu kedua yang dirancang khusus saat pemanasan. Sepatu itu terjual 15.100 (sekitar Rp204,2 juta) di eBay.Rekor penjualan sepatu pemain aktif NBA tercatat 37.740 dolar AS untuk sepasang sepatu yang digunakan dalam Olimpiade 2004 oleh pensiunan Los Angeles Laker Kobe Bryant.Sepasang sepatu LeBron Jones dari 2005 mencetak rekor penjualan sepatu pemain NBA sebelumnya dengan harga 28.651 dolar AS.(mu)

Editor: Maryati