Panitia Oscar bentuk tim produksi

Jakarta (ANTARA News) - Produser Michael De Luca dan Jennifer Todd menguak nama-nama tim produksi untuk gelaran Oscar.Bergabung dengan sutradara Glenn Weiss yang telah diumumkan sebelumnya, Derek McLane akan kembali menjadi desainer produksi untuk lima tahun berturut-turut.Juru tulis serial televisi "Veep" Billy Kimball kembali ke acara tersebut sebagai penulis, bersama dengan "The Tonight Show With Jay Leno" Jon Macks.Orchestrator Harold Wheeler, yang bertanggung jawab untuk film musikal "Hairspray" dan "Dreamgirls", akan kembali dalam siaran Oscar-nya yang keempat.Taryn Hurd bergabung kembali dengan tim siaran Oscar untuk tahun keempat berturut-turut sebagai produser talenta.Sementara Raj Kapoor, yang untuk pertama kalinya bergabung dalam acara Oscar, namun telah enam kali bergabung dalam acara Grammy, akan merancang isi layar dan pertunjukan.Terakahir, desainer tata lampu Robert Dickinson akan kembali untuk acara Oscar ke-28-nya.Acara Oscar ke-89 akan disiarkan langsung pada Minggu, 26 Februari, di ABC, demikian The Hollywood Reporter.

