Disney ungkap tanggal pembukaan wahana "Guardians Of The Galaxy"

Jakarta (ANTARA News) - Wahana baru "Guardians of the Galaxy" akan dibuka pada 27 Mei di Disney California Adventure Park.Bulan lalu, wahana Tower of Terror ditutup untuk bertransformasi ke wahana baru yang dibuat berdasarkan buku komik dan film populer Marvel itu.Sementara, wahana tentang karakter superhero Marvel akan dibuka pada hari yang sama dengan wahana tersebut. Dan, mulai 27 Mei sampai 10 September, akan ada pelatihan superhero untuk anak-anak.Disney berencana untuk membuat Marvel Comics Universe di California Adventure Park, dan wahana baru ini baru permulaan, demikian dikutip dari Huffington Post.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna