Jakarta hari ini, kompetisi startup hingga bazaar multiproduk

Jakarta (ANTARA News) - Ada berbagai kegiatan yang akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari kompetisi stratup, diskusi wirausaha, seminar nasional pembangunan ekonomi, dan bazaar multiproduk.Setelah mengadakan kompetisi yang sama selama 2 tahun berturut-turut, Telkomsel kembali mengajak para startups untuk turut berkontribusi dalam memberikan solusi untuk Indonesia melalui The NextDev Competition 2017.Acara ini terbuka untuk umum tanpa biaya, dan akan diisi berbagai agenda menarik seperti Startup Community Networking, Inspiring Startup Talks, dan NextDev Competition Sosialization.Acara ini akan dilaksanakan di Jakarta Digital Valley, Menara Multimedia Lantai 6, Jalan Kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat, pukul 15.00-19.30 WIB.EC4 akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sisi strategi "People Development" pada suatu Bisnis. Bersama Ferro Ferizka Aryananda, Senior Program Manager di Microsoft Worldwide, akan membagi pengalamannya lewat tema "Improving Performance and Innovativeness through People Development".Acara tersebut digelar di Auditorium Conclave Wijaya, Jalan Wijaya 1 No. 5C, (Tendean-Wijaya Intersection), RT.7/RW.4, Petogogan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan12170.JCI Indonesia mengadakan Silaturahmi Nasional Pemuda Indonesia dari berbagai kalangan untuk mengukuhkan Indonesia dan membangun perekonomian yang lebih baik. Sekaligus memperingati Hari Persahabatan Dunia yang telah ditetapkan oleh United Nations (PBB).Dengan menghadirkan para pembicara dari Tokoh-tokoh Nasional serta alumni JCI Indonesia yang telah sukses berkiprah di Indonesia maupun Internasional, dibuka oleh Menkopolhukam Wiranto, serta Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sebagai keynote speakers.Acara tersebut digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Ballroom Puri Agung Jl.Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat, pukul 09.00-17.00 WIB.Menghadirkan berbagai produk, mulai dari fashion, accessories, craft, dan f&b. Bazaar tersebut akan berlangsung di Pluit Village, Jakarta.

Editor: AA Ariwibowo