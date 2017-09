Park Bo Gum lantunkan bait lagu Chrisye di MuBank Jakarta

Park Bo Gum (tengah) bersama Irene Red Velvet dan Lolita Agustine (kiri) dalam gelaran Music Bank in Jakarta, Sabtu (2/9) malam. (Star Media Nusantara)

Jakarta (ANTARA News) - Aktor Korea Selatan Park Bo Gum menghipnotis penonton acara musik Music Bank pada Sabtu (2/9) malam di Jakarta dengan melantunkan beberapa bait lagu mendiang Chrisye "Untukku" tanpa iringan musik.Saat dia mulai menyanyi, penonton yang hadir sontak berteriak histeris lalu mengiringi pemeran Lee Min dalam drama Hello Monster ( I Remember You) itu bernyanyi.Mengenakan kemeja hitam berpadu celana motif kotak-kotak, Bo Gum tampil bersama personel girlband Red Velvet, Irene, yang malam itu mengenakan atasan dan celana hitam dan Lolita Agustine juga berbususana hitam.Ketiganya bertugas memandu program acara musik Music Bank di Jakarta yang dipromotori Star Media Nusantara dan didukung Yes24 Ent Indonesia sebagai mitra penjual tiket resmi. Acara itu ditayangkan di Korean Broadccasting System (KBS).Music Bank in Jakarta antara lain menampilkan musisi Korea Selatan yakni EXO, GFriend, NCT 127, BAP dan Astro.Bo Gum sebelumnya menyapa penggemar di Indonesia lewat gelaran Park Bo Gum 2017 Asia Tour Fan Meeting pada Januari.

