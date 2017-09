BTS "Love Yourself" duduki posisi 14 di tangga album Inggris

Jakarta (ANTARA News) - Album terbaru boygroup Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan (BTS), "Love Yourself:Her" menduduki posisi ke-14 tangga album Inggris, ujar pihak Big Hit Entertainment beberapa waktu lalu.Pencapaian ini menandai pertama kalinya band beranggotakan Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope dan Jungkook itu memasuki tangga musik Inggris sejak album "Wings" yang pada Oktober lalu hanya mencapai posisi ke-62."DNA," yang menjadi lagu utama album "Love Yourself: Her," menempati posisi ke-90 di Official Singles Chart, menjadikannya sebagai lagu asal Korea Selatan kedua yang mencapai peringkat ini, setelah Psy.Album yang diluncurkan pada Selasa (19/9 lalu ini bahkan menduduki puncak tangga album iTunes di 73 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Austria, Belgia, Kanada dan Jepang.Lagu "DNA" mendarat di urutan 1 di tangga lagu iTunes 29 negara. Lagu ini juga menjadi video musik K-pop tercepat yang mencapai 20 juta penayangan di YouTube. Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

