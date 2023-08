"The 100 Years of Wonder" Disney on Ice digelar di Riyadh

Karakter Disney Ariel tampil di atas gelanggang seluncur es di Boulevard City, Riyadh, Arab Saudi, Rabu (23/8/2023). (ANTARA/Xinhua/Wang Haizhou)

Karakter Disney Cinderella tampil di atas gelanggang seluncur es di Boulevard City, Riyadh, Arab Saudi, Rabu (23/8/2023). (ANTARA/Xinhua/Wang Haizhou)

Karakter Disney Elsa tampil di atas gelanggang seluncur es di Boulevard City, Riyadh, Arab Saudi, Rabu (23/8/2023). (ANTARA/Xinhua/Wang Haizhou)

Riyadh (ANTARA) - Pertunjukan seluncur es "Disney on Ice" dipentaskan di Boulevard City, Riyadh, Arab Saudi, untuk merayakan ulang tahun ke-100 Disney.Bertajuk "100 Years of Wonder", pertunjukan itu menampilkan berbagai karakter Disney yang populer, termasuk Mickey dan Minnie, Anna dan Elsa, dan Ariel. Pertunjukan tersebut berlangsung mulai 23 Agustus hingga 20 September.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

