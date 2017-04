Lima berita kemarin yang menarik dibaca, kasus Iwa K hingga hasil pilkada

id

Jakarta (ANTARA News) - Berikut lima berita pilihan pada Sabtu (29/4) yang masih menarik untuk dibaca.









Polisi dari Polres Metro Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, menangkap penyanyi Iwa Kusuma alias Iwa K karena diduga membawa ganja.





"Betul (ditangkap) di Terminal 1B," kata Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Bandara Internasional Soetta Kompol Martua Silitonga di Jakarta, Sabtu.





Polisi mencokok Iwa yang hendak menumpang pesawat Lion Air Nomor Penerbangan JT-792 Sabtu pagi tadi pukul 05.00 WIB.









Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno unggul di enam wilayah DKI Jakarta.





Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran Kedua di Jakarta, Sabtu malam, pasangan Anies-Sandi memperoleh total 57,96 persen suara atau 3.240.987 suara dari 5.591.353 suara sah di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Selatan.









Presiden RI Joko Widodo menyerukan kepada para pemimpin negara-negara ASEAN untuk terus berupaya menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang relevan sehingga menjadi solusi bagi dunia.





Hal itu dikemukakan untuk menjawab kekhawatiran dan kondisi global yang baru-baru ini terjadi.





Demikian pandangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat sesi plenary di KTT ASEAN XXX di Reception Hall, Philippine International Convention Center, Manila, Sabtu.









Sambil duduk-duduk di panggung bekas peringatan setahun gusuran Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rini Irnawati memperhatikan seorang warga yang sedang sibuk di antara puing reruntuhan bekas rumah.





"Coba tolong tanya, dia lagi bangun apa di situ," kata Rini, Ketua RT 12/04, kepada seorang pemuda yang lewat.





Di panggung, tertera 11 April mereka digusur dari lahan. Ada yang pindah ke rumah susun yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada juga mereka yang bertahan di tenda dan mendirikan bangunan semi permanen.





Segera setelah digusur pemerintah, Rini memilih tinggal di tenda dekat lokasi rumahnya dulu daripada pindah ke rusun.





Perabotan rumah ia taruh di rumah kontrakan yang ia sewa di daerah Bojong Gede, sekitar Rp 500 ribu per bulan.





"Saya sudah kenyang ditanya 'kenapa bertahan?' Kami menuntut hak," kata Rini.









Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menawarkan sejumlah paket wisata di negeri jiran, Malaysia.





Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Rahmadani di Banda Aceh, penawaran paket wisata tersebut disampaikan dalam event Sales Mission yang berlangsung di tiga kota di Malaysia, selama tiga hari, 26, 27, dan 28 April silam.





"Ada sejumlah paket wisata yang ditawarkan dalam kegiatan Sales Mission tersebut. Kegiatan ini juga menjadi strategi pemasaran pariwisata di Malaysia," ungkap Rahmadani.





Sejumlah paket wisata yang ditawarkan di antaranya Wonderful Ramadhan in Aceh, Discover Aceh, Aceh Adventure, Aceh Underwater, Tsunami Herritage, Banda Aceh-Sabang, Wonderful Idul Adha in Aceh, Muharram in Aceh, Muhibbah Sejarah dan Budaya di Aceh, dan lainnya.









Editor: Heppy Ratna