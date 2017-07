Leslie Alexander akan jual Houston Rockets

Washington (ANTARA News) - Miliarder sekaligus ahli keuangan Leslie Alexander akan menjual tim unggulan dalam liga bola basket Amerika Serikat (NBA) miliknya, Houston Rockets.Ia membeli klub basket itu sebelum dimulainya musim NBA periode 1993/1994 seharga 85 juta dolar AS, dan kini Forbes mencatatnya bernilai 1,65 miliar dolar AS."Merupakan suatu kegembiraan dan kehormatan besar untuk memiliki Houston Rockets selama 24 tahun terakhir," kata Alexander, dalam pernyataan yang dirilis oleh tim, yang dikutip kantor berita Reuters, Senin (17/7) waktu setempat.Ia menimpali, "Saya memiliki kesempatan luar biasa untuk menyaksikan kehebatan sejati melalui para pemain dan pelatih yang telah memenangi kejuaraan untuk kota, masuk dalam tim All-Star dan tim terbaik NBA, diabadikan dalam Basketball Hall of Fame, dan telah melakukan begitu banyak untuk klub dan tim kami."Rockets, yang meraih gelar juara secara beruntun pada 1994 dan 1995, menyelesaikan musim lalu dengan rekor terbaik peringkat ketiga di Wilayah Barat.Klub itu juga memperpanjang kontrak James Harden pada awal bulan ini, yang akan membuat sang pemain menerima 228 juta dolar AS untuk enam musim mendatang.Pejabat Eksekutif Tertinggi (CEO) Rockets Tad Brown sempat mengemukakan sebagai pemilik telah membebani Leslie Alexander, karena belakangan ini lebih ingin memfokuskan waktu dan energinya untuk kegiatan-kegiatan filantropis sekaligus keluarganya."Saya membuat keputusan ini setelah banyak melakukan pertimbangan dengan keluarga dan teman-teman saya, dan untuk mengetahui klub ini berada dalam bentuk yang hebat dengan para pemain, pelatih dan manajemen berada di posisi yang tepat," ujar Alexander.Ia pun mengimbuhi, "CEO Tad Brown akan mengawasi proses penjualan dengan kantor liga, yang didukung oleh tim saya."Yao Ming sebagai tokoh utama tim, Rockets telah membantu mendongkrak popularitas NBA di kancah global, dan khususnya di China tempat Ming berasal. Bahkan, China kini menjadi pasar terbesar bisnis NBA di luar AS."Leslie Alexander merupakan kompetitor sejati yang selalu mencari tindakan yang tepat untuk membuat tim-timnya menjadi lebih baik," kata komisioner NBA Adam Silver.Silver menyatakan pula, "Di bawah kepemilikannya, ia menciptakan budaya keunggulan dengan manajemen yang kuat yang telah menarik para raksasa Hall of Fame, All-Star, dan pelatih-pelatih, dan membawa dua kejuaraan NBA dan empat gelar WNBA ke Houston.""Dihormati di liga, ia merupakan pemilik yang berpengaruh dan aktif yang visinya membantu pertumbuhan permainan secara global, khususnya di China," demikian Adam Silver.

Editor: Priyambodo RH