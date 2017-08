Seluruh penerbangan internasional sudah pindah ke Terminal 3 Soeta Desember

Tangerang (ANTARA News) - Perpindahan seluruh penerbangan internasional dari Terminal 2 ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta akan dilakukan bertahap dan ditargetkan rampung pada Desember tahun ini.Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin usai penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 di Tangerang, Jumat, mengatakan saat ini penerbangan internasional yang sudah berpindah ke Terminal 3, yaitu tujuh maskapai yang tergabung dalam aliansi SkyTeam, seperti Garuda Indonesia, Saudia Airlines, Vietnam Airlines, Korean Air dan lainnya."Menyusul China Southern dan maskapai domestik yang punya rute internasional, seperti Lion dan AirAsia. Yang lain bertahap sampai selesai Desember," katanya.Dia menjelaskan proses yang lama tersebut karena maskapai masih mencocokkan jadwal dan pembangunan Terminal 3 yang belum sepenuhnya rampung."Sebagian maskapai mengatur jadwal, sebagian kita juga bergerak karena pada awalnya kita mengoperasikan Terminal 3 pada saat under construction. Jadi sebelumnya Pier 2 belum selesai, sekarang sudah selesai," katanya.Pada Oktober mendatang, lanjut dia, pembangunan Pier 1 di sisi Timur akan selesai dan dilanjutkan dengan Pier 1 di sebelah Barat.Dari 25 juta penumpang per tahun, dia menyebutkanm kapasitas Terminal 3 saat ini baru terisi 19 juta penumpang per tahun karena belum sepenuhnya penerbangan berpindah."Kalau semuanya sudah berpindah mungkin akan terlewati sedikit (dari 25 juta penumpang)," katanya.Selain itu, lanjut dia, terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan rancangan awal, yaitu di wilayah Terminal 3 lama.Terkait tarif pajak bandara (PSC) untuk penerbangan internasional di Terminal 2, yaitu Rp150.000 per penumpang, sementara di Terminal 3 Rp200.000 per penumpang.

