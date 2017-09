Lady Gaga diopname

Jakarta (ANTARA News) - Lady Gaga membatalkan konser Rock In Rio di Brasil setelah mengumumkan bahwa dia menderita nyeri parah.Penyanyi 31 tahun itu mengumumkannya di akun Twitter. Belakangan, diketahui bahwa bintang pop itu diopname dan dirawat oleh "dokter-dokter terbaik".Lady Gaga mengungkapkan dirinya menderita fibromyalgia, gangguan kronis yang membuat nyeri otot meluas.Pada 2013, Lady Gaga terpaksa membatalkan beberapa konsernya karena panggulnya harus dioperasi. Dia mengungkapkan prosedur menyakitkan itu di film dokumenter Netflix "Gaga: Five Foot Two" yang tayang perdana pada 22 September, seperti dilansir Fox News.

