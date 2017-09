Rakyat Vietnam konsumsi 73 ton es krim per hari

Hanoi, Vietnam (ANTARA News) - Rakyat Vietnam mengkonsumsi, rata-rata, 72,8 ton es krim dan makanan penutup beku setiap hari, demikian pernyataan perusahaan peneliti pasar Euromonitor.Rakyat Vietnam diperkirakan mengkonsumsi sebanyak 26.600 ton es krim dan makanan penutup beku dengan nilai 3.033 miliar dong Vietnam (134,2 juta dolar AS) tahun ini, naik tujuh persen dalam nilai dan naik 15 persen dalam nilai dibandingkan dengan tahun lalu, kata harian daring lokal VnExpress pada Rabu, dengan mengutip survei Euromonitor, lapor Xinhua.Perusahaan Vietnam Kinh Do, atau Grup Kido, diperkirakan mempertahankan posisi tertingginya dalam es krim dan makanan penutup beku tahun dengan bagian nilai 40,2 persen, lalu diikuti oleh Vinamilk dan Unilever Viernam dengan masing-masing nilai saham 9,1 persen dan 8,4 persen.Sebagian merek es krim seperti Swensens dan Baskin-Robbins menjadi makin terkenal di kota besar Vietnam, kata Xinhua.Makanan penutup beku dan es krim di negeri tersebut diproyeksikan tumbuh per tahun sebesar tujuh persen dalam beberapa tahun ke depan.(Uu.C003)

Editor: B Kunto Wibisono