KBRI promosikan bisnis, pariwisata Indonesia kepada pengusaha Polandia

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI di Warsawa menyelenggarakan acara "Business and Media Gathering 2022: Updates from Indonesia" untuk mempromosikan bisnis dan pariwisata Indonesia kepada para pengusaha, media dan agen perjalanan Polandia.Kegiatan promosi itu digelar oleh KBRI Warsawa bekerja sama dengan Pusat Promosi Dagang Indonesia (ITPC) Budapest di Wisma Duta Besar RI di Warsawa pada Kamis (22/9), demikian menurut keterangan KBRI Warsawa pada Sabtu.Kegiatan itu dihadiri tamu undangan sekitar 40 pengusaha, media dan agen perjalanan.Pada kesempatan itu, promosi dimulai dengan berbagai tayangan video tentang pariwisata, pembangunan Indonesia serta kekayaan budaya dan warisan Nusantara.Duta Besar RI untuk Polandia Anita Lidya Luhulima menyampaikan paparan mengenai posisi Indonesia dalam tataran global terkini dan perkembangan kerja sama RI–Polandia di berbagai sektor; serta potensi kerja sama bilateral yang berfokus pada empat bidang, yaitu infrastruktur, energi terbarukan, transformasi digital, dan pariwisata.Pada paparan tentang potensi kerja sama bidang infrastruktur, Anita menampilkan capaian pembangunan infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan rencana pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).Selain itu, dia menjelaskan potensi kerja sama di bidang energi terbarukan termasuk hilirisasi dan kerja sama transportasi listrik. Sementara terkait bidang transformasi digital, Anita mendorong kerja sama industri gaming dan start-up antara Indonesia dan Polandia.Untuk kerja sama pariwisata, dia menyampaikan tentang 10 tujuan wisata baru di Indonesia yang disebut "10 New Bali" yang didukung dengan kemudahan untuk berwisata, kunjungan kerja maupun kunjungan bisnis ke Indonesia melalui fasilitasi visa on arrival termasuk bagi warga Polandia.Pada paparannya, Anita juga menekankan pentingnya kerja sama di bidang sosial budaya yang dapat dikembangkan untuk semakin mengeratkan people-to-people contact antara lain di sektor pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan.Sektor-sektor ini menjadi prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022 dan terbukti telah menjadi penggerak utama ekonomi dunia di era pandemi COVID-19 dan di tengah disrupsi ekonomi global.Dia lebih lanjut menyampaikan sejumlah agenda pameran dan ajang internasional yang akan berlangsung di Indonesia pada Oktober, antara lain World Conference on Creative Economy 2022 pada 5–7 Oktober di Bali, Indonesia Games Development Exchange pada 14–16 Oktober di Bali, dan Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum pada 19 Oktober di Jakarta.Sementara itu, Kepala ITPC Budapest Sari Handini mempresentasikan tentang Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 yang akan diadakan pada 19-23 Oktober di Indonesian Convention Exhibition-BSD Tangerang, Banten.Sari menjelaskan bahwa TEI 2022 kembali membuka pameran virtual selama 2 bulan, yakni mulai 19 Oktober hingga 19 Desember 2022.Dia juga menjelaskan secara rinci mengenai prosedur registrasi, baik untuk pembeli maupun pengunjung, dan berbagai produk terbaik Indonesia yang telah dikurasi dan ditawarkan pada ajang TEI mendatang.Kegiatan promosi yang dilakukan KBRI Warsawa bersama ITPC Budapest itu diharapkan dapat semakin mengeratkan hubungan Indonesia dengan para pebisnis, media dan pihak terkait lainnya di Polandia.

