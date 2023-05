Gubernur Sulut dianugerahi gelar profesor dari universitas China

Beijing (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dianugerahi gelar profesor oleh Wuhu Institute of Technology (WIT), salah satu perguruan tinggi di wilayah China timur.Penganugerahan gelar profesor untuk Bendahara Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut dilakukan di Kota Wuhu, Provinsi Anhui, Rabu (10/5)."Selama saya menjabat Gubernur, saya mengirimkan banyak mahasiswa Sulut ke China, termasuk memberikan beasiswa kepada mereka," kata Gubernur ditemui di Beijing, Kamis malam.Bahkan tahun ini, sebut dia, ada 26 mahasiswa baru dari Sulut yang melanjutkan pendidikan di WIT."Kami memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan WIT," kata anggota DPR-RI periode 2004-2015 sebelum dilantik sebagai Gubernur Sulut pada 2016 itu.Kota Wuhu merupakan kantor pusat Anhui Conch Cement Co Ltd yang membangun pabrik semen di Sulut dengan kapasitas produksi mencapai 5.000 ton per hari.Anhui Conch juga salah satu investor China terbesar di Sulut yang membangun pula properti untuk mendukung sektor pariwisata setempat.Selain menghadiri penganugerahan gelar profesor, Olly juga menggelar pertemuan dengan para pengusaha dan investor China di Beijing yang difasilitasi oleh Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun.

