Peran aktif KBRI pada hubungan bilateral diapresiasi parlemen Thailand

Jakarta (ANTARA) - Peran aktif dan kontribusi KBRI Bangkok dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand disambut secara positif dan diapresiasi oleh Ketua Parlemen Thailand/Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Wan Muhammad Noor Matha.Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP Rachmat Budiman melakukan pertemuan courtesy call dengan Wan Muhammad Noor Matha.Pertemuan di Gedung Parlemen Thailand berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut di antaranya terkait hubungan persahabatan kedua negara, kerja sama bilateral, dan peningkatan kerja sama antar parlemen, demikian pernyataan tertulis KBRI Bangkok, Senin.Pada pertemuan itu Rachmat mengundang Wan Muhammad Noor Matha pada rangkaian kegiatan promosi perdagangan, pariwisata, investasi dan budaya Indonesia 'Trade, Tourism, Investment and Cultural Forum' (TTICF) yang akan diselenggarakan KBRI Bangkok pada September-Oktober mendatang.Kegiatan tersebut meliputi Business Forum 'Investment Opportunities in Ibu Kota Negara Nusantara' pada 15 September, 'Indonesian Cultural Night' pada 17 September serta 'Thailand Collaborative Painting Exhibition' pada 4-29 Oktober.Pada kesempatan itu, Ketua Parlemen Thailand juga mengonfirmasi kehadirannya sekaligus memberikan sambutan sebagai Guest of Honour pada resepsi diplomatik dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 yang akan digelar di Centara Grand pada 29 Agustus.Wan Muhammad Noor Matha mulai menjabat sebagai Ketua DPR/Parlemen Thailand sejak 5 Juli 2023 dan baru-baru ini mengunjungi Jakarta untuk menghadiri undangan pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44.Dalam kunjungannya Wan Noor juga berkesempatan melakukan pertemuan courtesy call dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.

