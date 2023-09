Bertemu di New York, Turki dan Belanda bahas aksi penyobekan Al Quran

ANTARA - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins menggelar pertemuan di New York, Amerika Serikat, Senin (25/9). Keduanya membahas aksi penyobekan Al Quran oleh Kelompok anti-Islam Patriotic Europeans Againts the Islamization of West (Pegida) di sejumlah kantor kedutaan besar negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Salah satunya di depan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Den Haag, Sabtu (23/9). (Reuters/Hilary Bernadetha Rangan P/Rizky Bagus/Nusantara Mulkan)