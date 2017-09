Madonna pindah ke Portugal

Jakarta (ANTARA News) - Madonna memutuskan untuk pindah dari AS ke Portugal. Keputusannya itu diumumkan melalui akun Instagram, di mana dia mengunggah dua foto dengan caption yang menjelaskan bahwa dia pindah ke negara baru setelah jatuh cinta dengan "energi" Portugal."Energi Portugal sangat menginspirasi. Saya merasa sangat kreatif dan hidup di sini dan saya tak sabar mengerjakan film baru LOVED dan membuat musik baru!!!" tulis dia. "Ini akan jadi babak baru dalam buku saya! Ini adalah waktunya menaklukkan dunia dari sudut pandang berbeda!!"Dilansir Fox News, juru bicara Madonna mengatakan dia pertama kali jatuh cinta pada negara tersebut pada 2004 setelah mengadakan tur di sana. Madonna berasal dari Michigan namun tinggal di New York selama beberapa tahun.Selain mengumumkan kepindahannya, Madonna mengungkapkan dia sedang mengerjakan lagu baru dan menyebutkan filmnya "Loved". Menurut US Weekly, itu akan jadi proyek film keempatnya setelah film pendek 2013 "Secret Project Revolution". Lagu barunya akan menandai kembalinya dia di industri musik sejak album "Rebel Heart" pada 2015 dan akan jadi album ke-14.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Fitri Supratiwi