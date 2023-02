Perjalanan musik video game menjadi bagian dari Grammy

ANTARA - Popularitas industri video game yang meroket dan mendapatkan dorongan luar biasa dari para komposer selama bertahun-tahun akan tercermin dalam penghargaan musik Grammy Awards tahun 2023 ini yang memasukkan kategori baru "Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media". Mengutip Reuters, Sabtu (4/2), Grammy menominasikan komposer video game Stephanie Economu, Richard Jacques and Christopher Tin, yang berbicara mengenai perjalanan mereka hingga bisa di titik ini. (REUTERS/ Nanien Yuniar/Arif Prada/Nabila Anisya Charisty)